Ученые: причина ожирения кроется в генах
Ученые из группы GIANT провели масштабные генетические исследования причин ожирения и добрались до гена, который приводит к ожирению своих обладателей.
Группой ученых GIANT на протяжении 10-ти лет проводились разнообразные скрининги генетического материала и выявлялись особенные гены, которые имеют отношение к ожирению и избыточной массе тела. Были исследованы гены более 700 тыс. человек, для получения результата провели 125 разнообразных исследований. И все усилия не прошли зря, ученым удалось определить ген, носители которого не получают определенный белок, который должен сообщить мозгу об окончании приема пищи. MC4R – название этого гена, и отсутствует он у 1-го человека на 5000 населения. Его обладатели в среднем весят на 7 кг больше других.
Эти исследования очень важны для правильного понимания причины ожирения и выбора видов лечения.
Группой ученых GIANT на протяжении 10-ти лет проводились разнообразные скрининги генетического материала и выявлялись особенные гены, которые имеют отношение к ожирению и избыточной массе тела. Были исследованы гены более 700 тыс. человек, для получения результата провели 125 разнообразных исследований. И все усилия не прошли зря, ученым удалось определить ген, носители которого не получают определенный белок, который должен сообщить мозгу об окончании приема пищи. MC4R – название этого гена, и отсутствует он у 1-го человека на 5000 населения. Его обладатели в среднем весят на 7 кг больше других.
Эти исследования очень важны для правильного понимания причины ожирения и выбора видов лечения.
Автор: Страхова Дарья