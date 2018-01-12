Ученые впервые представят реальные изображения черной дыры
Ученые в скором времени впервые в истории намерены представить реальные изображения черной дыры. Сообщатся, что она является наиболее загадочным элементом в космосе. В процессе исследования специалисты применят систему Event Horizon.
Аппарат представляет собой целую сеть телескопов, способных охватить всю планету. Все собранные данные впоследствии объединяются в единое целое. Все тарелки синхронизированы так, чтобы можно было наблюдать одну и ту же точку в пространстве. По словам ученых, данные устройства помогут увидеть черную дыру.
Исследователи заявляют, что загадочный объект не излучает света, а его окружающая среда способна выделять газы. Над более детальным изучением черной дыры ученые трудятся с апреля прошлого года, поэтому в скором времени будет представлено ее первое в мире изображение.
Ранее сообщалось, что черная дыра не способна заменить исчезнувшее на Земле Солнце. В таком случае на планете появятся сверхэкстремальные условия, считают британские ученые.
Аппарат представляет собой целую сеть телескопов, способных охватить всю планету. Все собранные данные впоследствии объединяются в единое целое. Все тарелки синхронизированы так, чтобы можно было наблюдать одну и ту же точку в пространстве. По словам ученых, данные устройства помогут увидеть черную дыру.
Исследователи заявляют, что загадочный объект не излучает света, а его окружающая среда способна выделять газы. Над более детальным изучением черной дыры ученые трудятся с апреля прошлого года, поэтому в скором времени будет представлено ее первое в мире изображение.
Ранее сообщалось, что черная дыра не способна заменить исчезнувшее на Земле Солнце. В таком случае на планете появятся сверхэкстремальные условия, считают британские ученые.
Автор: Валерия Орлова