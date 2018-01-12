В Белгородскую область из ДНР пришел заминированный поезд
В Белгородскую область из ДНР прибыл заминированный грузовой поезд. Состав сегодня, 12 декабря, прибыл на станцию Валуйки-Сортировочные. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
В ходе проведения проверки в одном из вагонов находилась закрепленная граната Ф-1. По словам специалистов, излом боковой рамы в 100% приводит к тому, что поезд сходит с рельсов.
В пресс-службе управления МВД на транспорте по центральному округу отметили, что более подробная информация по поводу инцидента выясняется.
В ходе проведения проверки в одном из вагонов находилась закрепленная граната Ф-1. По словам специалистов, излом боковой рамы в 100% приводит к тому, что поезд сходит с рельсов.
В пресс-службе управления МВД на транспорте по центральному округу отметили, что более подробная информация по поводу инцидента выясняется.
Автор: Валерия Орлова