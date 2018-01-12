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Обнаружена первая вредоносная программа для Android на языке Kotlin
Специалисты заявили об обнаружении первой вредоносной программы для мобильной операционной системы Android, написанной на языке программирования Kotlin. Новый вредонос маскировался под приложение Swift Cleaner.

Обнаружена первая вредоносная программа для Android на языке Kotlin


Как стало известно, данная программа распространялась через официальный магазин Google Play Store. На данный момент контент уже удалён из списка предлагаемых для установки. Как заявили специалисты, этот случай является уникальным, так как ранее никогда не удавалось обнаружить вредонос на языке Kotlin, так как все они писались на языке программирования Java. Тем не менее, подобное развитие событий кажется логичным, ведь теперь оба этих языка стали официальными. Это подтолкнёт злоумышленников к более активному использованию новых возможностей.

У новой вирусной программы много различных функций, но в основном она использовалась для перехода по рекламным страницам против желания владельца гаджета. Кроме того, вредонос рассылал SMS-сообщения и подписывался на платные сервисы, также работающие при помощи текстовых сообщений. У хакерской программы имелась достаточно высокая степень защиты, и она даже умела автоматически вводить необходимые буквенные значения в функции CAPTCHA. Так же вирус добывал личную информацию пользователей.

Ранее сообщалось, что хакеры крадут пароли и логины через рекламу в Сети.
Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 11:27
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