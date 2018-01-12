Два человека погибли вследствие ДТП на МКАД
Вчера перекресток МКАД и Ярославского шоссе стал местом серьезной аварии, в результате которой погибли два человека. Как рассказывают прохожие, наблюдавшие за происходившим, вскоре один из автомобилей был объят племенем.
В инцидент оказались вовлеченным три автомобиля. На первой стадии не смогли разъехаться «Ока» и «Митсубиси». «Фольксваген» стал третьим участником аварии. Сразу же после этого вспыхнул огонь на автомобиле «Ока», вследствие которого он сгорел полностью. Другие транспортные средства, участвовавшие в происшествии, были повреждены лишь в незначительной степени.
Как сообщают органы дорожной инспекции, следствием аварии стала гибель как минимум двух человек, не сумевших выбраться из загоревшегося автомобиля.
Местом аварии стал 93-м километр Московском кольцевой автомобильной дороги. ГИБДД было вынуждено ограничить движение, закрыв часть дороги.
Это далеко не единственный случай аварии на кольцевой дороге. По данным ГИБДД предыдущая крупная авария имела место в этом районе прошлом году. Тогда в инцидент невольными жертвами стали семь автомобилей.
В инцидент оказались вовлеченным три автомобиля. На первой стадии не смогли разъехаться «Ока» и «Митсубиси». «Фольксваген» стал третьим участником аварии. Сразу же после этого вспыхнул огонь на автомобиле «Ока», вследствие которого он сгорел полностью. Другие транспортные средства, участвовавшие в происшествии, были повреждены лишь в незначительной степени.
Как сообщают органы дорожной инспекции, следствием аварии стала гибель как минимум двух человек, не сумевших выбраться из загоревшегося автомобиля.
Местом аварии стал 93-м километр Московском кольцевой автомобильной дороги. ГИБДД было вынуждено ограничить движение, закрыв часть дороги.
Это далеко не единственный случай аварии на кольцевой дороге. По данным ГИБДД предыдущая крупная авария имела место в этом районе прошлом году. Тогда в инцидент невольными жертвами стали семь автомобилей.
Автор: Клименко Василий