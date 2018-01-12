Спецвыпуск шоу «Соль» выйдет на РЕН ТВ в старый новый год
На Рен-Тв на старый новый год покажут шоу «Соль». Все зрители смогут спеть любимые песни с отечественными артистами.
Рен-Тв предлагает провести ночь старого нового года в компании с Чичериной, Эмиром Кустурицей, Бастой, «Агатой Кристи», «Чайфом». В этом году в эфире запустят специальное онлаин-караоке, благодаря которому зрители смогут подпевать.
Полный выпуск шоу «Соль» покажут в ночь с субботы на воскресенье в половине первого.
Напомним, в новогоднюю ночь Владимир Путин традиционно поздравлял всех россиян с праздником. Тогда он отметил, что этот год собаки жители страны встречают с особой «теплотой и ожиданием важных перемен».
Рен-Тв предлагает провести ночь старого нового года в компании с Чичериной, Эмиром Кустурицей, Бастой, «Агатой Кристи», «Чайфом». В этом году в эфире запустят специальное онлаин-караоке, благодаря которому зрители смогут подпевать.
Полный выпуск шоу «Соль» покажут в ночь с субботы на воскресенье в половине первого.
Напомним, в новогоднюю ночь Владимир Путин традиционно поздравлял всех россиян с праздником. Тогда он отметил, что этот год собаки жители страны встречают с особой «теплотой и ожиданием важных перемен».
Автор: Вера Антонова