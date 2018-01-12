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exclusive / Криминал

В Якутии пенсионер четыре дня жил с трупом
В Якутии пенсионер на протяжении четырёх дней жил с трупом. Сотрудники регионального управления СК обвиняют его в убийстве помощника по хозяйству, в связи с чем было возбуждено уголовное дело, материалы которого уже направлены в суд.

В Якутии пенсионер четыре дня жил с трупом


В октябре произошло года пенсионер нанял мужчину для колки дворов. После выполненного задания он отправил своего помощника за продуктами, но тот вернулся из магазина только через два дня. Тогда хозяин дома заподозрил мужчину в краже, во время совместного обеда он схватил кухонный нож и ударил его несколько раз. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

После совершения убийства пенсионер не стал заявлять в полицию, а предпочел оставить труп в своём доме. Только через четыре дня мужчина позвонил сотрудникам службы доставки воды и попросил их сообщить о случившемся в правоохранительные органы.

В ходе проведения первого допроса пенсионер сознался в совершении преступления, но впоследствии изменил позицию. Экспертиза признала обвиняемого полностью вменяемым и в полной мере осознающим свои действия.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:45
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