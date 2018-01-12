Найденная в Балашихе бомба оказалась муляжом
Взрывное устройство, найденное сегодня на улице у магазина «Дачник», оказалась муляжом. Об этом рассказали сотрудники правоохранительных органов.
Два подозрительных пакета обнаружили продавцы торговой точки. О них сотрудники сразу же сообщили в полицию. На улицу Владимирскую быстро прибыла оперативная группа, которая начала проводить проверка.
Экспертиза показала, что предмет был похожим на бомбу, но не являлся ей.
Два подозрительных пакета обнаружили продавцы торговой точки. О них сотрудники сразу же сообщили в полицию. На улицу Владимирскую быстро прибыла оперативная группа, которая начала проводить проверка.
Экспертиза показала, что предмет был похожим на бомбу, но не являлся ей.
Автор: Валерия Орлова