Лидеру хакерской группы «Шалтай-Болтай» отказали в УДО
Главе группировки хакеров «Шалтай-Болтай» отказано в условно-досрочном освобождении (УДО). Решение принималось в Лефортовском суде столицы в пятницу, 12 января.
По словам судьи, ходатайство по данному делу оставлено без удовлетворения.
Ранее его приговорили к двум годам колонии, тогда же сразу осужденный сообщил, что доволен приговором, но собирался выйти на свободу раньше указанного срока.
По словам судьи, ходатайство по данному делу оставлено без удовлетворения.
Ранее его приговорили к двум годам колонии, тогда же сразу осужденный сообщил, что доволен приговором, но собирался выйти на свободу раньше указанного срока.
Автор: Вера Антонова