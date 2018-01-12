В Индонезии крокодил живет с шиной на шее
В Индонезии на протяжении двух лет живет крокодил с автомобильной шиной на шее. Все попытки людей помочь не увенчались успехом. Если не убрать эту удавку, в ближайшее время он погибнет.
В первый раз этого крокодила заметили в реке Палу в 2016 году, уже тогда шина была на крокодиле и он не мог спокойно дышать. За это время рептилия выросла, круг еще больше сжимает глотку, если ничего не сделать, то вскоре крокодил умрет от удушья.
Были люди, которые хотели помочь животному, но тот их сторонится и не приближается. Его даже приманивали курицей и мясом, но это крокодила не привлекло. Еще более мрачной эту историю делает то, что этот мученик является представителем сиамских крокодилов, которые считаются вымирающим видом.
В первый раз этого крокодила заметили в реке Палу в 2016 году, уже тогда шина была на крокодиле и он не мог спокойно дышать. За это время рептилия выросла, круг еще больше сжимает глотку, если ничего не сделать, то вскоре крокодил умрет от удушья.
Были люди, которые хотели помочь животному, но тот их сторонится и не приближается. Его даже приманивали курицей и мясом, но это крокодила не привлекло. Еще более мрачной эту историю делает то, что этот мученик является представителем сиамских крокодилов, которые считаются вымирающим видом.
Автор: Страхова Дарья