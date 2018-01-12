Ольга Бузова показала яркую фотографию в купальнике
Ольга Бузова поделилась со своими подписчиками яркой фотографией в купальнике. Телеведущая и певица вчера отправилась в свой долгожданный отпуск, в котором не была два года из-за сильной загруженности.
Местом для релакса Бузова выбрала Таиланд. Именно эту страну очень любит ее сестра Анна. Не исключается, что на курорте певица встретит свой 32-й день рождения.
"На месте. Как и обещала, следующее фото в купальнике, добралась в райский уголок. Королевская вилла - единственная в этом отеле, пока ничего не понимаю», но мне все нравится", - подписала публикацию Бузова.
На фото певица запечатлена в сдельном купальнике розового цвета. Ее образ дополняют очки, выбранные в тон бикини. Ведущая «Дома-2» позирует у бассейна на фоне шикарной виллы.
Подписчики порадовались за своего кумира, по их словам, Бузовой уже давно необходимо было отправиться в отпуск, ведь в последнее время глаза знаменитости выглядели очень уставшими. За непродолжительное время пост телеведущей собрал огромное количество лайков и комментариев. Отметим, что Бузова летела в одном самолете с актрисой Анной Хилькевич, которая также отправилась в отпуск.
Местом для релакса Бузова выбрала Таиланд. Именно эту страну очень любит ее сестра Анна. Не исключается, что на курорте певица встретит свой 32-й день рождения.
"На месте. Как и обещала, следующее фото в купальнике, добралась в райский уголок. Королевская вилла - единственная в этом отеле, пока ничего не понимаю», но мне все нравится", - подписала публикацию Бузова.
На фото певица запечатлена в сдельном купальнике розового цвета. Ее образ дополняют очки, выбранные в тон бикини. Ведущая «Дома-2» позирует у бассейна на фоне шикарной виллы.
Подписчики порадовались за своего кумира, по их словам, Бузовой уже давно необходимо было отправиться в отпуск, ведь в последнее время глаза знаменитости выглядели очень уставшими. За непродолжительное время пост телеведущей собрал огромное количество лайков и комментариев. Отметим, что Бузова летела в одном самолете с актрисой Анной Хилькевич, которая также отправилась в отпуск.
Автор: Валерия Орлова