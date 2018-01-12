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exclusive / Россия

В России хотят ввести устрашающие наклейки на бутылки с алкоголем
В России могут ввести устрашающие информационные наклейки на бутылки с алкоголем, также как и на пачках с табачной продукцией. С данной инициативой в Минздрав обратился руководитель федерального проекта "Трезвая Россия".

В России хотят ввести устрашающие наклейки на бутылки с алкоголем


По мнению Султана Хамзаева, в настоящее время в алкогольной промышленности уделяют слишком мало внимания агитации и распространению информации о вреде употребления спиртного. На бутылках можно найти лишь небольшую надпись, говорящую об этом, но не многие обращают на неё внимание, даже увеличение шрифта вряд ли исправит ситуацию, считает инициатор обращения. По его мнению, лишь фотоинформация способна привлечь внимание любителей спиртного и донести до них риски, связанные с этим пристрастием.

Глава "Трезвой России" объективно подходит к своей инициативе, он осознаёт, что положительный эффект от подобной агитации проявится лишь в случае воздействия на молодёжь. Те, кто уже долгое время употребляет алкоголь, не воспримут социальную рекламу. Устрашающие картинки в первую очередь должны способствовать информированию людей, только пробующих спиртное. Увидев последствия этой привычки, отложившихся на внутренних органах, они могут пересмотреть своё отношение к этому занятию, так как их мнение ещё не сформировалась. В Минздраве пообещали рассмотреть поданный проект, но сомневаются в положительном эффекте данной меры. Там считают её недостаточной для действительного эффекта. Чтобы уменьшить число любителей алкоголя, нужны, по их мнению, более действенные методы.
Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 12:10
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