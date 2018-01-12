К берегам Японии принесло горящий иранский танкер
Горящий танкер SANCHI, который принадлежит иранской компании и ходит под флагом Панамы, принесло к берегам Японии. Туда он переместился от экономической зоны КНР. Об этом сообщают представители японской службы безопасности на воде.
На данный момент горящий танкер SANCHI находится на расстоянии около 300 метров от берегов острова Амамиосима. Патрульные ведут за ним наблюдения с самолета. На месте тушения работают и китайские специалисты. Пока что никаких признаков того, что в воду произошла утечка масла, нет.
Напомним, инцидент случился 7 января. Тогда танкер столкнулся с сухогрузом, идущим из Гонконга. По меньшей мере один из членов экипажа погиб. 10 января на корабле случился мощный взрыв.
На данный момент горящий танкер SANCHI находится на расстоянии около 300 метров от берегов острова Амамиосима. Патрульные ведут за ним наблюдения с самолета. На месте тушения работают и китайские специалисты. Пока что никаких признаков того, что в воду произошла утечка масла, нет.
Напомним, инцидент случился 7 января. Тогда танкер столкнулся с сухогрузом, идущим из Гонконга. По меньшей мере один из членов экипажа погиб. 10 января на корабле случился мощный взрыв.
Автор: Вера Антонова