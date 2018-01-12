Политолог: Этап сбора подписей повысит интерес к выборам-2018
Эксперты убеждены, что интерес к выборам должен повысить этап сбора подписей. В полночь 8 января закончился прием документов самовыдвиженцев на участие в предстоящей президентской гонке. Следующий этап станет так называемым «мощным фильтром», который определит сильных игроков, сообщило издание «Политэксперт».
По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, среди претендентов на президентское кресло были и «персонажи с чудинкой». Например, некоторые выжидали специальный момент, чтобы подать документы, думая, что это повысит шансы на успех.
Как считают эксперты, до реальной борьбы дойдут далеко не все. Этап сбора подписей требует соблюдения ряда организационных моментов по всей территории России, а такая возможность есть у немногих. В результате итоговый список будет включать в себя только фамилии самых сильных кандидатов. Это сделает борьбу за пост главы государства более острой, а значит и интересной для граждан.
Сам процесс сбора подписей предполагает гражданскую активность, люди начинают задумываться о том, кого бы им хотелось видеть президентом государства. Учитывая тот факт, что в финал пройдут сильнейшие, выборы могут вызывать настоящий ажиотаж.
По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, среди претендентов на президентское кресло были и «персонажи с чудинкой». Например, некоторые выжидали специальный момент, чтобы подать документы, думая, что это повысит шансы на успех.
Как считают эксперты, до реальной борьбы дойдут далеко не все. Этап сбора подписей требует соблюдения ряда организационных моментов по всей территории России, а такая возможность есть у немногих. В результате итоговый список будет включать в себя только фамилии самых сильных кандидатов. Это сделает борьбу за пост главы государства более острой, а значит и интересной для граждан.
Сам процесс сбора подписей предполагает гражданскую активность, люди начинают задумываться о том, кого бы им хотелось видеть президентом государства. Учитывая тот факт, что в финал пройдут сильнейшие, выборы могут вызывать настоящий ажиотаж.
Автор: Валерия Орлова