Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.06 USD 57.00
Курс валют на 12.01.2018
exclusive / Политика

Политолог: Этап сбора подписей повысит интерес к выборам-2018
Эксперты убеждены, что интерес к выборам должен повысить этап сбора подписей. В полночь 8 января закончился прием документов самовыдвиженцев на участие в предстоящей президентской гонке. Следующий этап станет так называемым «мощным фильтром», который определит сильных игроков, сообщило издание «Политэксперт».

Политолог: Этап сбора подписей повысит интерес к выборам-2018


По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, среди претендентов на президентское кресло были и «персонажи с чудинкой». Например, некоторые выжидали специальный момент, чтобы подать документы, думая, что это повысит шансы на успех.

Как считают эксперты, до реальной борьбы дойдут далеко не все. Этап сбора подписей требует соблюдения ряда организационных моментов по всей территории России, а такая возможность есть у немногих. В результате итоговый список будет включать в себя только фамилии самых сильных кандидатов. Это сделает борьбу за пост главы государства более острой, а значит и интересной для граждан.

Сам процесс сбора подписей предполагает гражданскую активность, люди начинают задумываться о том, кого бы им хотелось видеть президентом государства. Учитывая тот факт, что в финал пройдут сильнейшие, выборы могут вызывать настоящий ажиотаж.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:24
Читайте также
Загрузка...
Пассажиры авиалайнера аплодисментами поддержали
Минстрой не исключил снижение ставки по ипотеке
Гаити отказалась считать себя «вонючей дырой»
ВЦИОМ: Россияне потратили на празднование Нового
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в
Политолог: Этап сбора подписей повысит интерес к
В Индонезии крокодил живет с шиной на шее
В России впервые частное лицо приобрело
В России коньяк может подорожать на треть
В России 72 % школьников считают себя патриотами
Трамп: США не нужны мигранты из «вонючих дыр»
Экологи призывают прекратить строительство
Добавление комментария
Последние новости
12.01, 13:42 Пассажиры авиалайнера аплодисментами поддержали
12.01, 13:35 Минстрой не исключил снижение ставки по ипотеке до 6%
12.01, 13:27 В Орле ищут пропавшую 15-летнюю девочку
12.01, 13:22 Гаити отказалась считать себя «вонючей дырой»
12.01, 13:15 Горящий иранский танкер дрейфует в сторону японского
12.01, 13:08 Пентагон готов к отражению масштабных кибератак
12.01, 13:01 В Японии снегопад парализовал движение поездов
12.01, 12:53 Россия заплатит хакерам за поиск IT-уязвимостей
12.01, 12:48 Финал "Игры Престолов" выйдет не ранее 2019 года из-за
12.01, 12:45 ВЦИОМ: Россияне потратили на празднование Нового года в
12.01, 12:38 Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в
12.01, 12:30 Бренды Xiaomi и Huawei могут отказаться от AMOLED-экранов
12.01, 12:24 Политолог: Этап сбора подписей повысит интерес к
12.01, 12:16 Google разработает экранные динамики
12.01, 12:10 В России хотят ввести устрашающие наклейки на бутылки с
12.01, 12:05 К берегам Японии принесло горящий иранский танкер
12.01, 11:59 В Индонезии крокодил живет с шиной на шее
12.01, 11:55 Лидеру хакерской группы «Шалтай-Болтай» отказали в УДО
12.01, 11:49 Найденная в Балашихе бомба оказалась муляжом
12.01, 11:45 В Якутии пенсионер четыре дня жил с трупом
Новости партнеров