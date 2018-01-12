Google разработает экранные динамики
Корпорация Google завладела стартапом Redux. Концепт состоит в том, что экран гаджетов сможет быть одновременно динамиком.
Самое ценное в смартфоне – это место, которое можно использовать для аккумуляторов и других приспособлений, не делая гаджет громоздким. Именно новая разработка совмещенного экрана и динамика может освободить место от стандартных встраиваемых динамиков.
Цена сделки остается тайной. Также не известно, когда компания внедрит эту технологию для широкого пользователя.
Самое ценное в смартфоне – это место, которое можно использовать для аккумуляторов и других приспособлений, не делая гаджет громоздким. Именно новая разработка совмещенного экрана и динамика может освободить место от стандартных встраиваемых динамиков.
Цена сделки остается тайной. Также не известно, когда компания внедрит эту технологию для широкого пользователя.
Автор: Страхова Дарья