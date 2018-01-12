Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Глава Минприроды РФ Сергей Донской рассказал представителям СМИ, что не исключает демонтаж мусоропроводов, установленных в многоэтажных домах. Такие меры необходимы для выполнения законодательства, затрагивающего вопрос разделения отходов.
«Требования к мусоропроводам, прописанные в СНиП, должны соответствовать принятым изменением, касающимся раздельного сбора отходов. Давайте не будем никого пугать, ведь могут использоваться разные подходы, но такой вариант, что мусоропроводы придется закрыть, возможен», - заявил Донской.
В ведомстве рассматривается возможность формирования нового механизма, благодаря которому муниципальные власти, ТСЖ и управляющие компании будут дифференцировать плату за вывоз мусора. Она станет определяться на основе того, придерживаются ли жители правил разделения отходов.
«Требования к мусоропроводам, прописанные в СНиП, должны соответствовать принятым изменением, касающимся раздельного сбора отходов. Давайте не будем никого пугать, ведь могут использоваться разные подходы, но такой вариант, что мусоропроводы придется закрыть, возможен», - заявил Донской.
В ведомстве рассматривается возможность формирования нового механизма, благодаря которому муниципальные власти, ТСЖ и управляющие компании будут дифференцировать плату за вывоз мусора. Она станет определяться на основе того, придерживаются ли жители правил разделения отходов.
Автор: Валерия Орлова