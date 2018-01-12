ВЦИОМ: Россияне потратили на празднование Нового года в среднем по 14 тысяч рублей
В среднем на празднование Нового 2018 года каждая российская семья потратила по 14 тысяч рублей. Такими данными располагает организация ВЦИОМ, которая провела соответствующий опрос.
Средняя сумма расходов на праздники составила 14 тысяч рублей, и в 2017 году эта сумма была фактически такой же. На подарки друзьям и близким жители РФ тратили около 5459 рублей, на праздничный стол до 5-ти тысяч, на декор, поездки, елку и остальные детали – около четырех.
Самыми популярными подарками близким стали духи, косметика, бижутерия. К тому же каждый четвертый житель Российской Федерации в презент получил сладости, алкоголь, другие деликатесы. Реже сейчас дарят одежду, обувь, деньги и смартфоны. Идеальным отдыхом зимой опрошенные назвали прогулки с катанием на лыжах или коньках (37%). Тем временем каждый пятый человек успел на праздники, пока все отдыхали, поработать.
Тематический новогодний опрос проводился специалистами «ВЦИОМ-спутника» 8-9 января по телефону. Всего в нем приняли участие около 2 тысяч человек. Размер ошибки не превышает 2,2%.
Средняя сумма расходов на праздники составила 14 тысяч рублей, и в 2017 году эта сумма была фактически такой же. На подарки друзьям и близким жители РФ тратили около 5459 рублей, на праздничный стол до 5-ти тысяч, на декор, поездки, елку и остальные детали – около четырех.
Самыми популярными подарками близким стали духи, косметика, бижутерия. К тому же каждый четвертый житель Российской Федерации в презент получил сладости, алкоголь, другие деликатесы. Реже сейчас дарят одежду, обувь, деньги и смартфоны. Идеальным отдыхом зимой опрошенные назвали прогулки с катанием на лыжах или коньках (37%). Тем временем каждый пятый человек успел на праздники, пока все отдыхали, поработать.
Тематический новогодний опрос проводился специалистами «ВЦИОМ-спутника» 8-9 января по телефону. Всего в нем приняли участие около 2 тысяч человек. Размер ошибки не превышает 2,2%.
Автор: Вера Антонова