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exclusive / Технологии

Россия заплатит хакерам за поиск IT-уязвимостей
Власти России намерены пригласить хакеров, чтобы те искали уязвимости в IT-системах. Такие меры прописаны в плане мероприятий, направленных на информационную безопасность. Документ 18 декабря прошлого года утвердило правительство РФ.

Россия заплатит хакерам за поиск IT-уязвимостей


Депутаты обсудили и финансовую сторону вопросу. Так, на реализацию мер до конца 2020 года будет выделена 500 миллионов рублей, в том числе 300 миллионов рублей бюджетных средств.

Специалисты должны будут заняться тестированием российски государственных IT-системы, информационных продуктов вендоров – как отечественных, так и зарубежных. Власти предлагают хакерам две модели работы. Так, согласно первой будет присутствовать явный заказчик поиска уязвимости, который обозначит свою систему для теста. Что касается второй технологии, то его следует проводить без уведомления разработчика. Средства между двумя моделями государство разделит в пропорции 75% на 25% соответственно.

Заниматься тестированием смогут, как физические, так и юридические лица, но не во всех случаях. Иногда поиском уязвимостей будут заниматься только компании, поскольку процесс требует получения доступа к инфраструктуре систем.
Автор: Валерия Орлова
Вчера, 12:53
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