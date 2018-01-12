В Японии снегопад парализовал движение поездов
Японию заваливает снегом. Некоторые железнодорожные пути полностью непроходимы. Поезд Ниигата – Нагаока застрял между станциями.
Пассажирам поезда, который следовал из Ниигата в Нагаока пришлось переночевать в вагонах, так как пути были непроходимыми из-за большого количества выпавшего снега. К утру ситуация не улучшилась, поезд так и не тронулся с места. Люди вынуждены находиться в вагонах, так как из-за погодных условий невозможно спокойно находиться на улице. Железнодорожники к утру подвезли застрявшим людям воду и пищу. Сейчас полным ходом чистят рельсы.
Также в Тоттори отменены детям разрешили оставаться дома и не идти в школу из-за большого количества снега. Такая погода продержится до 13 января.
Пассажирам поезда, который следовал из Ниигата в Нагаока пришлось переночевать в вагонах, так как пути были непроходимыми из-за большого количества выпавшего снега. К утру ситуация не улучшилась, поезд так и не тронулся с места. Люди вынуждены находиться в вагонах, так как из-за погодных условий невозможно спокойно находиться на улице. Железнодорожники к утру подвезли застрявшим людям воду и пищу. Сейчас полным ходом чистят рельсы.
Также в Тоттори отменены детям разрешили оставаться дома и не идти в школу из-за большого количества снега. Такая погода продержится до 13 января.
Автор: Страхова Дарья