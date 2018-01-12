Минстрой не исключил снижение ставки по ипотеке до 6%
Не исключается, что к 2022 году ставки по ипотеке на территории РФ могут опуститься до 6% годовых. Об этом в ходе общения с журналистами сообщил глава Минстроя Михаил Мень.
«Мы будем смотреть на развитие событий. Не исключается, что к заверению программы ипотеки для семей, у которых с 1 января родился второй или третий ребенок, ставки снизятся до 6%», - заявил Мень. Глава Минстроя добавил, что сегодня тенденция по иптотечному кредитованию является очень хорошей. Министр смело говорит, что ипотека представляет собой некий драйвер как строительной отрасли, так и экономики в целом.
В конце прошлого года Владимир Путин поручил российскому правительству принять несколько НПА, направленных на субсидирование многодетным семьям ставки по ипотечным кредитам. Сообщается, что эта программа рассчитана до 2022 года. Как предполагали в Кабмине, принятые нормативно-правовые акты позволят выделить гражданам, в чьих семьях появился второй и третий ребенок до 600 миллиардов рублей, чтобы понизить процентную ставку.
«Мы будем смотреть на развитие событий. Не исключается, что к заверению программы ипотеки для семей, у которых с 1 января родился второй или третий ребенок, ставки снизятся до 6%», - заявил Мень. Глава Минстроя добавил, что сегодня тенденция по иптотечному кредитованию является очень хорошей. Министр смело говорит, что ипотека представляет собой некий драйвер как строительной отрасли, так и экономики в целом.
В конце прошлого года Владимир Путин поручил российскому правительству принять несколько НПА, направленных на субсидирование многодетным семьям ставки по ипотечным кредитам. Сообщается, что эта программа рассчитана до 2022 года. Как предполагали в Кабмине, принятые нормативно-правовые акты позволят выделить гражданам, в чьих семьях появился второй и третий ребенок до 600 миллиардов рублей, чтобы понизить процентную ставку.
Автор: Валерия Орлова