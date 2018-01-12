Горящий иранский танкер дрейфует в сторону японского побережья
Появилась информация, что горящий иранский танкер дрейфует в сторону японского побережья. В настоящий момент судно находится на расстоянии нескольких сотен километров от острова Амамиосима.
Как известно, авария, приведшая к возгоранию иранского танкера, совершавшего плавание под флагом Панамы, произошла 7 января. Данное судно столкнулось с сухогрузом из Гонконга у русла реки Янцзы. Сразу же после этого специалисты организовали спасательную операцию, продлившуюся трое суток.
За это время спасателям удалось поднять из воды 20 живых моряков, но ещё 30 считаются пропавшими без вести, судьба ещё одного известна достоверно, он числится в числе погибших. Экстренные службы оказались вынужденными прекратить спасательную операцию, так как на борту танкера начался пожар. Из-за угрозы жизни экипажей все спасательные шхуны отвели на безопасное расстояние и продолжают следовать за дрейфующим кораблём. В данный момент прошло уже два дня с тех пор, как начался пожар.
Как известно, авария, приведшая к возгоранию иранского танкера, совершавшего плавание под флагом Панамы, произошла 7 января. Данное судно столкнулось с сухогрузом из Гонконга у русла реки Янцзы. Сразу же после этого специалисты организовали спасательную операцию, продлившуюся трое суток.
За это время спасателям удалось поднять из воды 20 живых моряков, но ещё 30 считаются пропавшими без вести, судьба ещё одного известна достоверно, он числится в числе погибших. Экстренные службы оказались вынужденными прекратить спасательную операцию, так как на борту танкера начался пожар. Из-за угрозы жизни экипажей все спасательные шхуны отвели на безопасное расстояние и продолжают следовать за дрейфующим кораблём. В данный момент прошло уже два дня с тех пор, как начался пожар.
Автор: Валерий Селезнев