Пассажиры авиалайнера аплодисментами поддержали выдворение из салона взбесившейся гражданки
Чрезвычайная ситуация сложилась в салоне авиалайнера, следующего рейсом Аликанте - Дублин. Экипаж был вынужден совершить вынужденную посадку, чтобы утихомирить и высадить из самолета взбесившуюся женщину, устроившую скандал и драку.
Сразу после взлета из Испании пассажирка повела себя агрессивно и неадекватно. Отказ стюардессы открыть туалет, обоснованный недостаточной набранной высотой авиалайнера, взбесил женщину. Она затеяла драку с мужчиной, начала скандалить. "Не смотри на меня, ты - дьявол!!!" - кричала дебоширка, обращаясь к стюардессе.
Взвесив возможные последствия инцидента, командир лайнера принял решение совершить экстренную посадку. Женщину-скандалистку вывели из самолета под аплодисменты остальных пассажиров. Теперь пассажирке и ее мужу грозит денежный штраф.
Сразу после взлета из Испании пассажирка повела себя агрессивно и неадекватно. Отказ стюардессы открыть туалет, обоснованный недостаточной набранной высотой авиалайнера, взбесил женщину. Она затеяла драку с мужчиной, начала скандалить. "Не смотри на меня, ты - дьявол!!!" - кричала дебоширка, обращаясь к стюардессе.
Взвесив возможные последствия инцидента, командир лайнера принял решение совершить экстренную посадку. Женщину-скандалистку вывели из самолета под аплодисменты остальных пассажиров. Теперь пассажирке и ее мужу грозит денежный штраф.
Автор: Артемов Сергей