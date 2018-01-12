Пентагон готов к отражению масштабных кибератак
Минобороны Соединенных Штатов фиксирует быстрый рост кибератак. Пентагон уже готов отразить их. Об этом сообщил Алан Линн, генерал-лейтенант США, который занимает должность главы управления информационных систем ведомства.
По его данным, ранее объем атак в 1-2 гигабайта считался очень большим, но теперь осуществляются и 600-гигабайтные атаки на различные точки доступа в Сети. Минобороны Соединенных Штатов Америки готово и к более масштабным действиям со стороны злоумышленников.
«Есть «терабайт смерти», который уже стоит на пороге. Мы готовы к этому», - отметил специалист.
По его данным, ранее объем атак в 1-2 гигабайта считался очень большим, но теперь осуществляются и 600-гигабайтные атаки на различные точки доступа в Сети. Минобороны Соединенных Штатов Америки готово и к более масштабным действиям со стороны злоумышленников.
«Есть «терабайт смерти», который уже стоит на пороге. Мы готовы к этому», - отметил специалист.
Автор: Вера Антонова