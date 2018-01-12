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exclusive / Наука

На Марсе нашли хранилища чистой воды
Ученые из американской Геологической службы , обнаружили, что под поверхностью Марса на глубине 2-метровой глубине залегают обширные пласты водяного льда. Предполагается, что их толщина достигает 100 метров. Это открытие исследователи совершили с помощью межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, которая запечатлела скалистые уступы, подвергшиеся эрозии.

На Марсе нашли хранилища чистой воды


Ученые уже давно предполагали, что на Марсе присутствует вода в виде льда, но думали, что она находилась в зоне вечной мерзлоты, именуемой криосфера. По мнению специалистов, жидкость смешана с пылью, породами и другими включениями. На средних широтах Красной планеты доля водяного льда составляет 20%, однако в ходе последнего исследования научные сотрудники выявили чистую замороженную воду, которая может быть пригодна для употребления.

Ученые с помощью спектроскопа CRISM провели анализ обнажившихся пород и выяснили, что в них содержится жидкость в виде льда. Данные определяющей температуру системы THEMIS показали, что последний образует толстый слой, а не тонкую кору.

Как считают исследователи, данное открытие показывает, что на Марсе присутствует больше чистой воды, чем считалось ранее. Ученые предполагали, что лёд на низких широтах планеты является нестабильным, поэтому может превращаться в пар.
Автор: Валерия Орлова
Вчера, 13:50
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