Финал "Игры Престолов" выйдет не ранее 2019 года из-за желания режиссеров сделать его "идеальным"
Кейси Блойс, программный директор телевизионного канала HBO, сообщил, что следующий сезон популярного сериала «Игра Престолов» выйдет не раньше чем через год и должен стать финалом этой истории.
Телесериал «Игра Престолов» зарекомендовал себя как масштабный, качественный и дорогостоящий проект. И требуется много времени и сил для того, чтобы сотворить грандиозные финальные кадры с полюбившимися сценами сражений и впечатляющими спецэффектами. Работают над этим по-прежнему Дэвид Бениофф и Дэниэл Бретт Уайсс.
Последний сезон будет окончательным, но Блойс не отрицает, что еще будут проекты связанные с «Игрой Престолов»
Телесериал «Игра Престолов» зарекомендовал себя как масштабный, качественный и дорогостоящий проект. И требуется много времени и сил для того, чтобы сотворить грандиозные финальные кадры с полюбившимися сценами сражений и впечатляющими спецэффектами. Работают над этим по-прежнему Дэвид Бениофф и Дэниэл Бретт Уайсс.
Последний сезон будет окончательным, но Блойс не отрицает, что еще будут проекты связанные с «Игрой Престолов»
Автор: Страхова Дарья