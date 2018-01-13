Учёные: Неприязнь людей при виде андроидов вызвана эффектом "зловещей долины"
Учёные провели эксперимент, позволяющий установить, почему люди испытывают неприязнь при виде андроидов. Как выяснилось, она вызвана так называемым эффектом "зловещей долины".
В человеческую жизнь всё больше внедряются современные технологии, в том числе и различные роботизированные устройства. Как заметили учёные, многие люди негативно относятся к андроидам. Чаще всего они вызывают отвращение или страх. Специалисты попытались выяснить, почему это происходит. Исследования этого явления указало на эффект "зловещей долины".
Как выяснилось, больше всего людей пугает не искусственное происхождение роботов, а их неестественные движения, именно они вызывают, временами, панический страх. Научные работники пригласили добровольцев для проведения экспериментов. Всем участникам показывали видеоролик с участием андроида Geminoid F и людей. При этом мозг людей сканировался при помощи МРТ. Полученные данные указали, что за восприятие данной информации отвечает субталомическое ядро. Активность нейронов в этой области оказалась намного выше при просмотре кадров с роботом. Учёные из Университета Осаки надеются извлечь пользу из полученной информации. Благодаря ней, конструкторы научатся создавать андроидов, не пугающих людей. Это очень важно, ведь эти устройства станут в будущем всё больше играть роль в человеческой жизни. Кроме того, субталомическое ядро также отвечает за движения людей, страдающих болезнью Паркинсона. Наработки японских специалистов позволят узнать больше не только о робототехнике, но также и о нейрозаболеваниях.
В человеческую жизнь всё больше внедряются современные технологии, в том числе и различные роботизированные устройства. Как заметили учёные, многие люди негативно относятся к андроидам. Чаще всего они вызывают отвращение или страх. Специалисты попытались выяснить, почему это происходит. Исследования этого явления указало на эффект "зловещей долины".
Как выяснилось, больше всего людей пугает не искусственное происхождение роботов, а их неестественные движения, именно они вызывают, временами, панический страх. Научные работники пригласили добровольцев для проведения экспериментов. Всем участникам показывали видеоролик с участием андроида Geminoid F и людей. При этом мозг людей сканировался при помощи МРТ. Полученные данные указали, что за восприятие данной информации отвечает субталомическое ядро. Активность нейронов в этой области оказалась намного выше при просмотре кадров с роботом. Учёные из Университета Осаки надеются извлечь пользу из полученной информации. Благодаря ней, конструкторы научатся создавать андроидов, не пугающих людей. Это очень важно, ведь эти устройства станут в будущем всё больше играть роль в человеческой жизни. Кроме того, субталомическое ядро также отвечает за движения людей, страдающих болезнью Паркинсона. Наработки японских специалистов позволят узнать больше не только о робототехнике, но также и о нейрозаболеваниях.
Автор: Валерий Селезнев