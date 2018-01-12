Ученые: Сидячий образ жизни приводит к образованию висцерального жира
Ученые провели новое исследование, в ходе которого определили, что к образованию висцерального жира приводит сидячий образ жизни. Материалы научной работы опубликованы в журнале «Obesity».
Исследованием занимались сотрудники Университета Лестера (Великобритания). По словам ученых, длительные периоды сидения являются фактором риска появления хронических заболеваний. Так, могут возникнуть диабет второго типа и проблемы с сердцем.
Чем больше времени участники исследования находились в сидячем положении, тем ярче проявлялся висцеральный и брюшной жир. Эта закономерность является вполне актуальной для тех, кто не следуют рекомендациям врачей о необходимости 150-минутной физической активности. Эксперты советуют всем людям не забывать хотя бы о небольших нагрузках, ведь упражнения способствуют снижению уровня жира.
Исследованием занимались сотрудники Университета Лестера (Великобритания). По словам ученых, длительные периоды сидения являются фактором риска появления хронических заболеваний. Так, могут возникнуть диабет второго типа и проблемы с сердцем.
Чем больше времени участники исследования находились в сидячем положении, тем ярче проявлялся висцеральный и брюшной жир. Эта закономерность является вполне актуальной для тех, кто не следуют рекомендациям врачей о необходимости 150-минутной физической активности. Эксперты советуют всем людям не забывать хотя бы о небольших нагрузках, ведь упражнения способствуют снижению уровня жира.
Автор: Валерия Орлова