Обновление для iPhone снижает производительность смартфона вдвое
Обновление Apple iOS 11.2.2 вдвое тормозит производительность смартфонов iPhone. Об этом сообщили эксперты, которые провели соответствующее тестирование.
Как известно, iOS 11.2.2 создавалась специально, чтобы защитить устройство от взлома через уязвимость Meltdown и Spectre. Его недочеты продемонстрировал Мелвин Мугал. По его информации, в производительности после обновления iPhone терял до 50%.
Опыт проводился на iPhone 6, но перед этим тестирование осуществлялось на популярном бенчмарке. В Apple такие изменения в работе системы пока что не комментируют.
Как известно, iOS 11.2.2 создавалась специально, чтобы защитить устройство от взлома через уязвимость Meltdown и Spectre. Его недочеты продемонстрировал Мелвин Мугал. По его информации, в производительности после обновления iPhone терял до 50%.
Опыт проводился на iPhone 6, но перед этим тестирование осуществлялось на популярном бенчмарке. В Apple такие изменения в работе системы пока что не комментируют.
Автор: Вера Антонова