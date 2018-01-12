В Подмосковье пассажирский поезда совершил наезд на пешехода
Молодой парень погиб под колесами поезда "Астрахань - Санкт-Петербург". Происшествие было зафиксировано ночью на перегоне ж/д станции "Кратово-Отдых" Московской области.
Следователи транспортного управления расследуют причины гибели 21-летнего молодого человека, угодившего под проходящий пассажирский поезд в районе подмосковной железнодорожной станции "Кратово-Отдых". В ведомстве сообщают, что наезд произошел 12 января в два часа ночи, от полученных травм гражданин 1996 года рождения скончался.
Следователи транспортного управления расследуют причины гибели 21-летнего молодого человека, угодившего под проходящий пассажирский поезд в районе подмосковной железнодорожной станции "Кратово-Отдых". В ведомстве сообщают, что наезд произошел 12 января в два часа ночи, от полученных травм гражданин 1996 года рождения скончался.
Автор: Артемов Сергей