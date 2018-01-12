В Орле ищут пропавшую 15-летнюю девочку
В Орле ищут пропавшую девушку 15-ти лет. она ушла из дома 11 января. До сих пор родственники не знают, где она может находиться. Об этом сообщили волонтеры в соцсетях.
Отмечается, что на пропавшей 15-летней девушке был надет плащ серого цвета с капюшоном и мехом, голубые джинсы и серая вязаная шапка. Родственники и волонтеры просят всех, кто видел похожую по описанию девушку, обратиться в полицию.
Отмечается, что на пропавшей 15-летней девушке был надет плащ серого цвета с капюшоном и мехом, голубые джинсы и серая вязаная шапка. Родственники и волонтеры просят всех, кто видел похожую по описанию девушку, обратиться в полицию.
Автор: Вера Антонова