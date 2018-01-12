Гаити отказалась считать себя «вонючей дырой»
Правительство Гаити прокомментировало высказывание лидера США Дональда Трампа о том, что республика является «вонючей дырой». Руководство страны не считает ее таковой и теперь требует объяснений от американской стороны.
По словам представителей правительства Гаити, заключения Дональда Трампа основаны на стереотипах и клише, но не реальных фактах. Они предположили, что американского президента могли дезинформировать, в противном случае, миллиардер плохо образован.
Посол Гаити в США Поль Альтидор подчеркнул, что слова Трампа прозвучали в довольно неудобный момент, поскольку в эти дни жители республики вспоминают землетрясение 2010 года, когда погибли свыше 200 тысяч человек.
По словам представителей правительства Гаити, заключения Дональда Трампа основаны на стереотипах и клише, но не реальных фактах. Они предположили, что американского президента могли дезинформировать, в противном случае, миллиардер плохо образован.
Посол Гаити в США Поль Альтидор подчеркнул, что слова Трампа прозвучали в довольно неудобный момент, поскольку в эти дни жители республики вспоминают землетрясение 2010 года, когда погибли свыше 200 тысяч человек.
Автор: Валерия Орлова