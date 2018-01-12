Сергей Шнуров опубликовал в Instagram "пьяный" снимок с бутылкой вина
Лидер музыкального коллектива "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram очередной "пьяный" снимок. На нём он изображён лежащим на траве с бутылкой вина.
Само изображение стилизована под фотографию "Следуй за мной", так как в своей руке музыкант держит женскую ладонь, как будто направляет спутницу за собой, но при этом сам Сергей Шнуров лежит на траве с бутылкой вина в позе, напоминающей пьяного человека. Судя по всему, снимок сделан на Бали, где в настоящий момент отдыхает хозяин аккаунта.
Поклонники высоко оценили юмор фронтмена группы "Ленинград" и всего за час пост набрал более 80 тысяч лайков, а также немало комментариев. Подписчики на страницу Сергея Шнурова в Instagram поблагодарили артиста за креативное мышление и реализацию идеи, но заподозрили, что их кумир не пребывал в состоянии алкогольного опьянения во время съёмки, а лишь имитировал его.
Само изображение стилизована под фотографию "Следуй за мной", так как в своей руке музыкант держит женскую ладонь, как будто направляет спутницу за собой, но при этом сам Сергей Шнуров лежит на траве с бутылкой вина в позе, напоминающей пьяного человека. Судя по всему, снимок сделан на Бали, где в настоящий момент отдыхает хозяин аккаунта.
Поклонники высоко оценили юмор фронтмена группы "Ленинград" и всего за час пост набрал более 80 тысяч лайков, а также немало комментариев. Подписчики на страницу Сергея Шнурова в Instagram поблагодарили артиста за креативное мышление и реализацию идеи, но заподозрили, что их кумир не пребывал в состоянии алкогольного опьянения во время съёмки, а лишь имитировал его.
Автор: Валерий Селезнев