Nokia 8 разочаровал своей камерой
В августе прошлого года был представлен новый смартфон Nokia 8. Новинка заинтересовала тем, что имеет сзади две камеры и процессор Snapdragon, но знатоки гаджетов не оценили эту разработку.
С самого начала Nokia 8 не привлекла своим дизайном, а позже начали поступать нарекания и на производительность девайса. Nokia 8 не в силах конкурировать с последними разработками компаний Apple и Samsung, а характеристики можно сравнивать с давно вышедшими устройствами этих компаний.
Даже громко заявленная двойная камера 13 мегапикселей со светодиодной вспышкой, видео 4 К и автофокусом разочаровали пользователей. Так как фотографии не четкие, много шума. Нормальные фотографии получаются только при должном свете. Ночное видео сделать не удастся и вовсе, автофокусировка не срабатывает. Даже устройство китайского Meizu Pro 7 Plus превзошло характеристики и быстродействие этой модели.
С самого начала Nokia 8 не привлекла своим дизайном, а позже начали поступать нарекания и на производительность девайса. Nokia 8 не в силах конкурировать с последними разработками компаний Apple и Samsung, а характеристики можно сравнивать с давно вышедшими устройствами этих компаний.
Даже громко заявленная двойная камера 13 мегапикселей со светодиодной вспышкой, видео 4 К и автофокусом разочаровали пользователей. Так как фотографии не четкие, много шума. Нормальные фотографии получаются только при должном свете. Ночное видео сделать не удастся и вовсе, автофокусировка не срабатывает. Даже устройство китайского Meizu Pro 7 Plus превзошло характеристики и быстродействие этой модели.
Автор: Страхова Дарья