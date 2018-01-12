На Youtube показали испытания первого реактивного гидроцикла
Новое реактивное средство передвижения по воде представил изобретатель знаменитой летающей платформы FlyBoard. Новое устройство внешне напоминает облегченный гидроцикл и позволяет с помощью реактивной тяги взмывать в воздух, вращаясь вокруг своей оси.
Прославившийся на весь мир своими устройствами для развлечений и активного отдыха на воде французский изобретатель был предупрежден полицией о возможном наказании за воздушные полеты на летающей платформе FlyBoard. Видимо поэтому, известный спортсмен решил вернуться поближе к воде и испытать свой новейший реактивный аппарат, внешне очень напоминающий облегченный гидроцикл.
В отличие от своих прежних изобретений, этот реактивный гидроцикл способен перевозить на себе двух человек. Его тяга позволяет новинке взлетать вверх, совершая вращение вокруг своей оси. Изобретатель уверяет, что модель безопасна за счет специальной системе самобалансирования и имеет четыре режима работы, отличающихся по мощности.
Прославившийся на весь мир своими устройствами для развлечений и активного отдыха на воде французский изобретатель был предупрежден полицией о возможном наказании за воздушные полеты на летающей платформе FlyBoard. Видимо поэтому, известный спортсмен решил вернуться поближе к воде и испытать свой новейший реактивный аппарат, внешне очень напоминающий облегченный гидроцикл.
В отличие от своих прежних изобретений, этот реактивный гидроцикл способен перевозить на себе двух человек. Его тяга позволяет новинке взлетать вверх, совершая вращение вокруг своей оси. Изобретатель уверяет, что модель безопасна за счет специальной системе самобалансирования и имеет четыре режима работы, отличающихся по мощности.
Автор: Артемов Сергей