В Петербурге 21-летний парень совратил 15-летнюю школьницу
В Санкт-Петербурге 21-летний парень подозревается в совращении 15-летней школьницы. Мать девочки обратилась в полицию с заявлением.
Согласно полученной информации, 15-летняя дочка заявительницы все рождественские каникулы провела со своим 21-летним знакомым. Парень якобы соблазнил ребенка и вступил со школьницей в интимную связь. Открыто уголовное дело.
Подозреваемого в совращении несовершеннолетней задержали. Проводится разбирательство.
Согласно полученной информации, 15-летняя дочка заявительницы все рождественские каникулы провела со своим 21-летним знакомым. Парень якобы соблазнил ребенка и вступил со школьницей в интимную связь. Открыто уголовное дело.
Подозреваемого в совращении несовершеннолетней задержали. Проводится разбирательство.
Автор: Вера Антонова