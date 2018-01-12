Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018
exclusive / Авто / Выбор редакции

"Автоваз" выпустит обновленные версии своих автомобилей
«АвтоВАЗ» анонсировал выход 12 кросс-версий своих автомобилей в течение девяти лет. Также в планах перевыпустить 11 автомобилей в новом дизайне. Эта информация была озвучена на пресс-конференции компании, которая была посвящена итогам 2017 года.

"Автоваз" выпустит обновленные версии своих автомобилей


Представители компании не уточнили, какие модели будут перевыпускать, но особое место предоставлено внедорожным видам авто. Основой для новых версий станет LADA Vesta SW Cross. Производитель сразу предупредил, что автоматической коробки передач в комплектации не будет, хотя в планах имеется.

Также из-за своей востребованости обновленная версия может появиться и у внедорожника LADA 4X4.
Автор: Страхова Дарья
Вчера, 14:26
Читайте также
Загрузка...
Состояние здоровья Олега Табакова снова ухудшилось
Порошенко решил установить подлинность личностей
В Одессе из-за отсутствия средств на оплату
В Калуге в магазине перестали бесплатно раздавать
В Сети появилось видео жонглирования Овечкиным
МВД: В Белгородскую область не приезжал
Курс гривны побил исторический антирекорд
В Москве прошла первая в 2018-м году лекция Школы
Жириновский предложил депутатам из Госдумы дать
В штабе Владимира Путина собрали 408 тысяч
Мужчина из Благовещенска набил на руке портрет
Диана Шурыгина недовольна освобождением Сергея
Добавление комментария
Последние новости
13.01, 02:00 Компания Ford представила электрический скутер Ojo
13.01, 01:30 В РФ вторую часть «Дэдпула» рекламируют при помощи
13.01, 01:00 Microsoft защитит переписку пользователей в Skype
13.01, 00:30 Ученые при помощи лазера смогли наблюдать за
12.01, 23:59 Фишку iPhone X использовали для создания компьютерной
12.01, 23:42 Беременная Рапунцель из «Дома-2» выложила фото в нижнем
12.01, 23:20 Звезда "Папиных дочек" Екатерина Старшова заявила в
12.01, 23:00 Nokia 8 разочаровал своей камерой
12.01, 22:40 Борис Корчевников помог Наталье Фриске в сборе средств
12.01, 22:20 Grab и Hyundai подписали соглашение о сотрудничестве
12.01, 22:00 Состояние здоровья Олега Табакова снова ухудшилось
12.01, 21:40 Обновление для iPhone снижает производительность
12.01, 21:31 Порошенко решил установить подлинность личностей
12.01, 21:20 Ученые: Сидячий образ жизни приводит к образованию
12.01, 21:00 Шурыгина прилюдно накричала на мужа
12.01, 20:51 Жена и дочка Дэвида Боуи сделали памятные татуировки
12.01, 20:41 В Москве набитый гранатами автомобиль попал в аварию
12.01, 20:34 Канал HBO опубликовал первый тизер экранизации «451
12.01, 20:25 "Дом-2": Тата Абрамсон похвасталась дорогим авто
12.01, 20:17 Джоан Роулинг поддержала флешмоб #BlackHogwarts
Новости партнеров