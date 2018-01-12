"Автоваз" выпустит обновленные версии своих автомобилей
«АвтоВАЗ» анонсировал выход 12 кросс-версий своих автомобилей в течение девяти лет. Также в планах перевыпустить 11 автомобилей в новом дизайне. Эта информация была озвучена на пресс-конференции компании, которая была посвящена итогам 2017 года.
Представители компании не уточнили, какие модели будут перевыпускать, но особое место предоставлено внедорожным видам авто. Основой для новых версий станет LADA Vesta SW Cross. Производитель сразу предупредил, что автоматической коробки передач в комплектации не будет, хотя в планах имеется.
Также из-за своей востребованости обновленная версия может появиться и у внедорожника LADA 4X4.
Представители компании не уточнили, какие модели будут перевыпускать, но особое место предоставлено внедорожным видам авто. Основой для новых версий станет LADA Vesta SW Cross. Производитель сразу предупредил, что автоматической коробки передач в комплектации не будет, хотя в планах имеется.
Также из-за своей востребованости обновленная версия может появиться и у внедорожника LADA 4X4.
Автор: Страхова Дарья