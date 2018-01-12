Кардинально сменивший образ Потап удивил пользователей Сети
Известный рэпер Потап решил сменить имидж. В Instagram на страничке артиста появились фото обновленной внешности рэпера с усами, вызвавшее неоднозначную реакцию пользователей Сети.
При усах и в шляпе - таким предстал перед гостями своей странички Instagram украинский продюсер и рэпер Потап. Мнения людей по поводу нового внешнего вида артиста кардинально противоположны. Одни одобряют, другие вовсю шутят над ним, а третьи настоятельно рекомендуют сбрить усы. Потапа сравнивают с Михаилом Боярским, с молдаванином и с мексиканским сутенером сеньором Карлосом.
После распада популярного дуэта "Потап и Настя" исполнитель начал свою сольную карьеру, записав, совместно с участником проекта "Время и Стекло" Позитивом, песню "Малибу".
При усах и в шляпе - таким предстал перед гостями своей странички Instagram украинский продюсер и рэпер Потап. Мнения людей по поводу нового внешнего вида артиста кардинально противоположны. Одни одобряют, другие вовсю шутят над ним, а третьи настоятельно рекомендуют сбрить усы. Потапа сравнивают с Михаилом Боярским, с молдаванином и с мексиканским сутенером сеньором Карлосом.
После распада популярного дуэта "Потап и Настя" исполнитель начал свою сольную карьеру, записав, совместно с участником проекта "Время и Стекло" Позитивом, песню "Малибу".
Автор: Артемов Сергей