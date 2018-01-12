Дональд Трамп заявил о продаже Норвегии несуществующих самолётов F52s
Президент США Дональд Трамп заявил, что продал Норвегии несуществующие самолёты F52s. Как выяснилось, американский лидер всего лишь оговорился, перепутав модель истребителя.
Выступая на совместной пресс-конференции с норвежским премьер-министром Эрной Сульберг, глава США рассказал о деталях контракта на 10 миллиардов долларов. Со слов президента следует, что его страна продала на 10 миллиардов долларов Норвегии несуществующие самолёты, а точнее, встречающиеся лишь в компьютерной игре.
Как выяснилось, Дональд Трамп вёл речь об истребителях F52s, созданных программистами для игры о недалёком будущем Call of Duty: Advanced Warfare. На самом же деле, США продали самолёты F-35 в количестве 52 штук. Видимо лидер страны спутал эти две цифры и ошибся, заменив индекс модели количеством экземпляров. Чуть позже журналисты поинтересовались, у пресс-секретаря Сары Сандерс, является ли хозяин Белого Дома поклонником данного шутера от первого лица, но ответа так и не последовало.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что США не нужны мигранты из "вонючих дыр".
Выступая на совместной пресс-конференции с норвежским премьер-министром Эрной Сульберг, глава США рассказал о деталях контракта на 10 миллиардов долларов. Со слов президента следует, что его страна продала на 10 миллиардов долларов Норвегии несуществующие самолёты, а точнее, встречающиеся лишь в компьютерной игре.
Как выяснилось, Дональд Трамп вёл речь об истребителях F52s, созданных программистами для игры о недалёком будущем Call of Duty: Advanced Warfare. На самом же деле, США продали самолёты F-35 в количестве 52 штук. Видимо лидер страны спутал эти две цифры и ошибся, заменив индекс модели количеством экземпляров. Чуть позже журналисты поинтересовались, у пресс-секретаря Сары Сандерс, является ли хозяин Белого Дома поклонником данного шутера от первого лица, но ответа так и не последовало.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что США не нужны мигранты из "вонючих дыр".
Автор: Валерий Селезнев