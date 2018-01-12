Grab и Hyundai подписали соглашение о сотрудничестве
Новые экологически чистые модели транспортных средств от Hyundai намерен использовать для пассажирских перевозок крупнейший азиатский транспортный оператор Grab. Гибриды корейского автоконцерна модели IONIQ будут использованы в качестве безопасных для окружающей среды такси.
Мобильное приложение Grab используют более 70 млн. человек, проживающих в Юго-Восточной Азии, и является самой популярной платформой для заказа транспортных услуг: частных автомобилей, такси и мотоциклов в восьми странах региона. Hyundai Motor, выпускающий современные экологические гибридные модели IONIQ, заинтересован в их успешном продвижении на автомобильном рынке.
На взаимовыгодных условиях компании Grab и Hyundai заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества специалисты проведут исследование новых возможностей развития и предоставления самых современных услуг жителям Юго-Восточной Азии, а также будет разработана новая сервисная платформа.
Мобильное приложение Grab используют более 70 млн. человек, проживающих в Юго-Восточной Азии, и является самой популярной платформой для заказа транспортных услуг: частных автомобилей, такси и мотоциклов в восьми странах региона. Hyundai Motor, выпускающий современные экологические гибридные модели IONIQ, заинтересован в их успешном продвижении на автомобильном рынке.
На взаимовыгодных условиях компании Grab и Hyundai заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества специалисты проведут исследование новых возможностей развития и предоставления самых современных услуг жителям Юго-Восточной Азии, а также будет разработана новая сервисная платформа.
Автор: Артемов Сергей