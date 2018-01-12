General Motors показал салон беспилотника без руля и педалей
Известный американский автоконцерн General Motors обнародовал официальное изображения своего беспилотника без руля и педалей. Публичная презентация прототипа новинки состоится в рамках Детройтского автосалона.
По имеющимся данным, транспортное средство построят на базе популярного электрокара Chevrolet Bolt. Оно будет укомплектовано качественными оптическими дальномерами LiDAR, 21 радаром и 16 камерами. К слову, последние помогут лучше ориентироваться в пространстве.
Автомобиль без руля и педалей будет приводиться в движение с помощью электроники. Именно она станет отвечать за работу рулевого управления, тормозной системы и акселератора. Специалисты General Motors намерены создать специальное программное обеспечение, предназначенное для беспилотников следующего поколения.
Сообщается, что новинка будет запущена в серию уже в 2019 году. Её цена будет известна ближе к старту продаж.
По имеющимся данным, транспортное средство построят на базе популярного электрокара Chevrolet Bolt. Оно будет укомплектовано качественными оптическими дальномерами LiDAR, 21 радаром и 16 камерами. К слову, последние помогут лучше ориентироваться в пространстве.
Автомобиль без руля и педалей будет приводиться в движение с помощью электроники. Именно она станет отвечать за работу рулевого управления, тормозной системы и акселератора. Специалисты General Motors намерены создать специальное программное обеспечение, предназначенное для беспилотников следующего поколения.
Сообщается, что новинка будет запущена в серию уже в 2019 году. Её цена будет известна ближе к старту продаж.
Автор: Валерия Орлова