Диана Шурыгина недовольна освобождением Сергея Семенова из тюрьмы
Диана Шурыгина дала интервью, в котором рассказала о своем мнении на счет выхода из тюрьмы ее знакомого Сергея Семенова, осужденного за изнасилование. Девушка недовольна положением дел, и считает, что парень слишком мало времени провел в заключении, ничего не осознав.
По мнению Шурыгиной, теперь Семенову нужно будет замаливать грехи в доме. «Я считаю, это не справедливо. Год! Он отсидел всего год»,-сообщила звезда Интернета.
Стоит сказать, что на самом деле Сергей Семенов, осужденный за изнасилование, пребывал в тюрьме год, хотя изначально срок был оглашен судьей 8 лет. Позднее он был сокращен до трех лет и трех месяцев колонии со строгим режимом.
Ранее в СМИ появилась информация о том, как мама Дианы Шурыгиной отреагировала на выход парня из тюрьмы.
По мнению Шурыгиной, теперь Семенову нужно будет замаливать грехи в доме. «Я считаю, это не справедливо. Год! Он отсидел всего год»,-сообщила звезда Интернета.
Стоит сказать, что на самом деле Сергей Семенов, осужденный за изнасилование, пребывал в тюрьме год, хотя изначально срок был оглашен судьей 8 лет. Позднее он был сокращен до трех лет и трех месяцев колонии со строгим режимом.
Ранее в СМИ появилась информация о том, как мама Дианы Шурыгиной отреагировала на выход парня из тюрьмы.
Автор: Вера Антонова