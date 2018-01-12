Екатерина Стриженова почтила память Михаила Державина трогательным постом в соцсети
Екатерина Стриженова 12 января опубликовала трогательный пост в соцсети, посвященный памяти умершего Михаила Державина. К нему знаменитость добавила архивный снимок.
На фото, прикрепленном к посту, они стоят вместе давно на постановке спектакля под названием «Чествование». Ведущая и актриса вспомнила, как перед тем, как выйти на сцену, коллега настраивал ее на добрый лад и хорошую работу, ведь тогда выступление оказалось для нее очень волнительным.
За все время Стриженова вместе с Державиным выступала на сцене множество раз. Вместе они ездили на гастроли. Коллегу звезда назвала «добрейшим человеком». Пост в Instagram уже набрал более 17 тысяч «лайков».
На фото, прикрепленном к посту, они стоят вместе давно на постановке спектакля под названием «Чествование». Ведущая и актриса вспомнила, как перед тем, как выйти на сцену, коллега настраивал ее на добрый лад и хорошую работу, ведь тогда выступление оказалось для нее очень волнительным.
За все время Стриженова вместе с Державиным выступала на сцене множество раз. Вместе они ездили на гастроли. Коллегу звезда назвала «добрейшим человеком». Пост в Instagram уже набрал более 17 тысяч «лайков».
Автор: Вера Антонова