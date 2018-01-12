Борис Корчевников помог Наталье Фриске в сборе средств на лечение рака
Известный телеведущий Борис Корчевников помог Наталье Фриске собрать средства на лечение его приятеля от рака. Благодаря усилиям двух знаменитостей на счет пациенты было переведено 300 тысяч рублей. Об этом Корчевников сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
Отметим, что и сам ведущий боролся с онкологическим заболеванием. В то же время Корчевников успевает помогать и другим. Вместе с сестрой покойной исполнительницы Жанны Фриске удалось собрать сумму на лечение одного из молодых людей. На нее его родители смогут приобрести препарат, благодаря которому будет наблюдаться ремиссия.
После прочтения публикации поклонники знаменитостей разделились на два лагеря. Одни похвалили телеведущего и актера за добрые дела, а другие начали требовать у Натальи Фриске деньги, которые якобы её семья присвоила себе после смерти артистки.
Жанны Фриске не стало в июне 2015 года, долгое время она боролась с раком головного мозга, однако все приложенные усилия оказались безуспешными. После смерти Фриске с ее счета пропали средства, принадлежащие Русфонду. Сейчас по факту их исчезновения проводится разбирательство.
Отметим, что и сам ведущий боролся с онкологическим заболеванием. В то же время Корчевников успевает помогать и другим. Вместе с сестрой покойной исполнительницы Жанны Фриске удалось собрать сумму на лечение одного из молодых людей. На нее его родители смогут приобрести препарат, благодаря которому будет наблюдаться ремиссия.
После прочтения публикации поклонники знаменитостей разделились на два лагеря. Одни похвалили телеведущего и актера за добрые дела, а другие начали требовать у Натальи Фриске деньги, которые якобы её семья присвоила себе после смерти артистки.
Жанны Фриске не стало в июне 2015 года, долгое время она боролась с раком головного мозга, однако все приложенные усилия оказались безуспешными. После смерти Фриске с ее счета пропали средства, принадлежащие Русфонду. Сейчас по факту их исчезновения проводится разбирательство.
Автор: Валерия Орлова