Звезда "Папиных дочек" Екатерина Старшова заявила в Instagram о желании украсть булку с сыром
Звезда телевизионного сериала "Папины дочки" Екатерина Старшова выложила на своей странице в Instagram очередное видео. В нём она признаётся, что хочет украсть булку с сыром.
В коротеньком опубликованном видеоролике 16-летняя актриса, известная зрителям как Пуговка из "Папиных дочек" в смешной манере признаётся на камеру, что желает украсть булку с сыром. Это она заявляет, находясь в большом зале вместе со своими сверстниками. Подруги знаменитости развеселились от того, как эту информацию донесла Екатерина Старшова.
Подписчики телезвезды также порадовались опубликованной в Instagram записи. Фанаты признались, что видеоролик действительно забавный и высоко оценили его, всего за сутки поставив ему почти 40 тысяч лайков. Кроме того, под видео появилось много комментариев расхваливающих юную актрису. Тем не менее, нашлись и те, кто посчитал нужным предостеречь участницу "Папиных дочек" как от воровства, так и от употребления большого количества мучного, ведь такие продукты могут негативно сказаться на фигуре хозяйки аккаунта.
Ранее сообщалось, что Пуговка из "Папиных дочек" Екатерина Старшова поделилась снимками в образе Мэрилин Монро.
В коротеньком опубликованном видеоролике 16-летняя актриса, известная зрителям как Пуговка из "Папиных дочек" в смешной манере признаётся на камеру, что желает украсть булку с сыром. Это она заявляет, находясь в большом зале вместе со своими сверстниками. Подруги знаменитости развеселились от того, как эту информацию донесла Екатерина Старшова.
Подписчики телезвезды также порадовались опубликованной в Instagram записи. Фанаты признались, что видеоролик действительно забавный и высоко оценили его, всего за сутки поставив ему почти 40 тысяч лайков. Кроме того, под видео появилось много комментариев расхваливающих юную актрису. Тем не менее, нашлись и те, кто посчитал нужным предостеречь участницу "Папиных дочек" как от воровства, так и от употребления большого количества мучного, ведь такие продукты могут негативно сказаться на фигуре хозяйки аккаунта.
Ранее сообщалось, что Пуговка из "Папиных дочек" Екатерина Старшова поделилась снимками в образе Мэрилин Монро.
Автор: Валерий Селезнев