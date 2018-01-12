Tesla Roadster замечен прохожими на городских улицах в США
Прототип Tesla Roadster, презентация которого анонсирована на 2020 год, замечен разъезжающим по улицам Лос-Анджелеса. Новинка от Илона Маска представляет собой самую скоростную модель автомобиля ближайшего будущего, ожидаемая максимальная скорость модели превысит отметку в 400 км/ч.
Как утверждают очевидцы, за рулем Roadster, курсировавшего по улицам мегаполиса, находился главный дизайнер компании Tesla. Позднее в ходе поездки случилась поломка, прототип видели неподвижно стоящим, а водитель, по-видимому, ожидал прибытия эвакуатора.
Tesla Roadster имеет выдающиеся технические характеристики, обладая электрической установкой с неизвестной до этого момента мощностью, он разгоняется до сотни за 2 секунды. Ожидаемый ценник суперкара составит порядка 200 000 долларов (11 800 000 рублей).
Как утверждают очевидцы, за рулем Roadster, курсировавшего по улицам мегаполиса, находился главный дизайнер компании Tesla. Позднее в ходе поездки случилась поломка, прототип видели неподвижно стоящим, а водитель, по-видимому, ожидал прибытия эвакуатора.
Tesla Roadster имеет выдающиеся технические характеристики, обладая электрической установкой с неизвестной до этого момента мощностью, он разгоняется до сотни за 2 секунды. Ожидаемый ценник суперкара составит порядка 200 000 долларов (11 800 000 рублей).
Автор: Артемов Сергей