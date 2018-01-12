Жена и дочка Дэвида Боуи сделали памятные татуировки
В память о своем муже и отце Дэвиде Боуи Иман и Александрия Захра украсили свое тело татуировками. Так семья почтила его память.
На вторую годовщину смерти певца его Жена Иман, модель и успешная бизнес-вумен, выложила пост в Instagram. На фото новая татуировка дочери с надписью «папуля» на английском языке и годами жизни ее отца.
Сама Иман давно еще набила татуировку в форме тесака в честь своего мужа, но никому её не показывала. Последний - символ Джеймса Боуи, чей псевдоним и позаимствовал Дэйви Джонс (настоящее имя Дэвида Боуи).
Боуи не стало 11 января 2016 года, причиной смерти послужил рак. Перед самой кончиной он выпустил свой прощальный альбом Black Star. Похоронен музыкант в Нью-Йорке, точное координаты захоронения не сообщается.
На вторую годовщину смерти певца его Жена Иман, модель и успешная бизнес-вумен, выложила пост в Instagram. На фото новая татуировка дочери с надписью «папуля» на английском языке и годами жизни ее отца.
Сама Иман давно еще набила татуировку в форме тесака в честь своего мужа, но никому её не показывала. Последний - символ Джеймса Боуи, чей псевдоним и позаимствовал Дэйви Джонс (настоящее имя Дэвида Боуи).
Боуи не стало 11 января 2016 года, причиной смерти послужил рак. Перед самой кончиной он выпустил свой прощальный альбом Black Star. Похоронен музыкант в Нью-Йорке, точное координаты захоронения не сообщается.
Автор: Страхова Дарья