В Москве домработница украла у клиентки $236 тысяч
В Москве, женщина работавшая домработницей, украла из квартиры клиентки около 236 тысяч долларов. Информацией о преступлении поделились сотрудники пресс-службы ГУ МВД области.
Согласно полученным данным, уборщица заранее тщательно планировала кражу. Она сделала копию ключа от сейфа и когда никого не было дома, украла из тайника 236 тысяч долларов. Преступление было совершено в декабре и после последнего визита женщина у работодателей больше не появлялась. Пропажа большой суммы денег была выявлена лишь после праздников.
По факту случившегося правоохранители начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства кражи в столице.
Согласно полученным данным, уборщица заранее тщательно планировала кражу. Она сделала копию ключа от сейфа и когда никого не было дома, украла из тайника 236 тысяч долларов. Преступление было совершено в декабре и после последнего визита женщина у работодателей больше не появлялась. Пропажа большой суммы денег была выявлена лишь после праздников.
По факту случившегося правоохранители начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства кражи в столице.
Автор: Вера Антонова