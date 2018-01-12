Саша Савельева показала напавшего на нее "маньяка" Кирилла Сафонова
Певица Саша Савельева приняла участие в нетривиальной фотосессии. Девушка приняла роль жертвы маньяка и показала всем своего обидчика.
Фото с уникальной фотосессии Савельева загрузила в Instagram. Оказалось, роль маньяка пришлось исполнять ее супругу Кириллу Сафонову. Подписчики очень неоднозначно отреагировали на такой опыт.
На некоторых фото красивая артистка показывает боль, а муж в роли маньяка якобы пытается ее душить. Семейная пара, несмотря ни на что, судя по всему, таким опытом довольна. И Савельева, и Сафонов одобрительно отзываются о работе в Instagram.
Поклонникам в большинстве своем фотосет понравился, но нашлись и те, кто сообщил, что такой образ певице не подходит.
Фото с уникальной фотосессии Савельева загрузила в Instagram. Оказалось, роль маньяка пришлось исполнять ее супругу Кириллу Сафонову. Подписчики очень неоднозначно отреагировали на такой опыт.
На некоторых фото красивая артистка показывает боль, а муж в роли маньяка якобы пытается ее душить. Семейная пара, несмотря ни на что, судя по всему, таким опытом довольна. И Савельева, и Сафонов одобрительно отзываются о работе в Instagram.
Поклонникам в большинстве своем фотосет понравился, но нашлись и те, кто сообщил, что такой образ певице не подходит.
Автор: Вера Антонова