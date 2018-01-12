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Канал HBO опубликовал первый тизер экранизации «451 градус по Фаренгейту»
Канал HBO опубликовал первый тизер экранизации романа «451 градус по Фаренгейту» авторства Рэя Бредбери. Видео уже успели посмотреть сотни фанатов произведений писателя.

Канал HBO опубликовал первый тизер экранизации «451 градус по Фаренгейту»


Картина была снята режиссером Рамином Бахрани. Главная роль досталась Майклу Б. Джордану, который уже знаком зрителю по работам в таких фильмах, как: «Крид: Наследие Рокки», «Фантастическая четверка». Сюжет повествует о тоталитарном обществе в недалеком будущем, где пожарный стали сжигателями книг. Их уничтожают вместе с домами хозяев, тогда как людей арестовывают.



В своем романе Бредбери любил описывать кинотеатры и интерактивное телевидение, которое негативно влияет на людей и скрывает правду о войне, несущей сокрушительный характер.

Ко всему прочему HBO не называет точную дату презентации фильма «451 градус по Фаренгейту», но в тизере говорится, что выйдет он весной.
Автор: Вера Антонова
Вчера, 20:34
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