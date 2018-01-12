Беременная Рапунцель из «Дома-2» выложила фото в нижнем белье
Звезда скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель опубликовала фотографию в нижнем белье. На снимке беременная знаменитость показала свой разрисованный живот. Соответствующая публикация появилась в профиле Рапунцель в социальной сети Instagram.
На снимке участница телешоу позирует вместе со своим избранником. На ней надето нижнее белье телесного цвета. Подписчики подметили, что на фотографии наблюдается несостыковка, поскольку Рапунцель раздета, а ее супруг одет.
Соответствующей публикацией участница «Дома-2» ответила всем тем, кто до сих пор сомневался в ее беременности. Ненавистники давно просили Рапунцель показать живот, чтобы поставить точку в данной истории.
Поклонников не успокоило даже откровенное фото знаменитости, ведь на нем они рассмотрели швы от накладки, использующейся для симуляции беременности. Сомневаться в натуральности живота фолловеров заставил рисунок.
Саму же Рапунцель совершенно не интересуют негативные комментарии ее подписчиков. В посте она поблагодарила своего мужа за поддержку, ведь ей нелегко приходится на проекте в таком положении.
На снимке участница телешоу позирует вместе со своим избранником. На ней надето нижнее белье телесного цвета. Подписчики подметили, что на фотографии наблюдается несостыковка, поскольку Рапунцель раздета, а ее супруг одет.
Соответствующей публикацией участница «Дома-2» ответила всем тем, кто до сих пор сомневался в ее беременности. Ненавистники давно просили Рапунцель показать живот, чтобы поставить точку в данной истории.
Поклонников не успокоило даже откровенное фото знаменитости, ведь на нем они рассмотрели швы от накладки, использующейся для симуляции беременности. Сомневаться в натуральности живота фолловеров заставил рисунок.
Саму же Рапунцель совершенно не интересуют негативные комментарии ее подписчиков. В посте она поблагодарила своего мужа за поддержку, ведь ей нелегко приходится на проекте в таком положении.
Автор: Валерия Орлова